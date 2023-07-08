العثور على جثة شاب داخل مجرى مائي بالمحلة الكبرى

عثر أهالي منطقة محلة أبو علي التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، طافية داخل هويس بحر شبين المار بذات القرية، بالقرب من مجمع محاكم المحلة، وتم انتشال الجثة وتحفظ عليها داخل المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة

وكانت الأجهزة الأمنية بالمحلة الكبرى، تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، داخل هويس بحر شبين المار بمنطقة أبو علي، بعد فترة قصيرة من اختفائه.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى «مصطفى. ا» في العقد الثالث من العمر، مقيم بمنطقة أبو علي، وعثر على جثته طافية في منطقة الهويس ببحر شبين أمام مجمع المحاكم بذات المنطقة.

التحفظ على الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، لمعرفة ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.