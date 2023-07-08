الأرصاد: استمرار ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة على البحر المتوسط حتى الإثنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ فترة الصباح الباكر تشهد تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن وتتلاشى الشبورة المائية، وهذه الأجواء من المتوقع أن تستمر حتى منتصف هذا الأسبوع.

شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنَّه من المتوقع نشاط للرياح اليوم سيكون هناك اضطرابًا بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وعلى شواطئ البحر المتوسط خصوصًا شواطئ دمياط وبلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح.

وأضافت أنَّ الشواطئ المطلة على البحر المتوسط ستشهد سرعات للرياح المرتفعة على البحر المتوسط، تتراوح بين الـ50 كم/ساعة لـ60 كم/ساعة، مما سيؤدي لارتفاع الأمواج على الشواطئ من 2 متر لـ3 متر، وهذا الارتفاع عالي، ومن الممكن أن يشكل خطورة على المصيفين، وبالتالي لابد للمواطنين الحذر بشكل كبير، خصوصًا المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ارتفاع الأمواج على الشواطئ

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ ارتفاع الأمواج على الشواطئ واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط سيكون مستمر غدًا ويستمر أيضا يوم الإثنين، محذرة المصطافين الموجودين على شواطئ البحر المتوسط من الحذر أثناء نزول البحر وتجنب نزول البحر أثناء فترة الاضطراب، هذا بجانب فترة الظهيرة التي تسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم كله، والتعرض لأشعة الشمس خطر هذه الفترة.