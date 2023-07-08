يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.. موعد تراجع منخفض الهند الموسمي في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية موعد تراجع منخفض الهند الموسمي المتسبب في ارتفاع الحرارة والرطوبة الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن بعد أن تمدد ووصل إلى عدة دول من بينها مصر.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنَّ منخفض الهند الموسمي بدأ من شهر أبريل الماضي حيث موعده السنوي وأن شهري يونيو ويوليو يتعاظم تأثيره ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

موعد تراجع منخفض الهند الموسمي

وأكّد الخبراء أنَّ المنخفض الموسمي يبدأ في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تمامًا في أكتوبر، لافتين إلى أنَّه أشبه بمنخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا ويبدأ تشكيله على الأراضي الهندية.

ويتسبب المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

ولفتت الأرصاد إلى أنَّ المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق.

وتابعت أن هذا المنخفض الهندي الموسمي يتسبب في أن تتجاوز درجات الحرارة في كلا من العراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية أغلب الصيف.