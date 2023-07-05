ضبط سائق تسبب في وفاة شاب أعلى الطريق الدائري بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائق تسبب في وفاة شاب أثناء عبور الطريق الدائري في نطاق دائرة قسم شرطة السلام، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابساتها.

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الدائري

تلقى مأمور قسم شرطة السلام، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الدائري في نطاق دائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة

وكشفت التحريات، أنه أثناء عبور المتوفى للطريق الدائري صدمته سيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.