المؤبد والغرامة لـ45 شخصا بتهمة القتل والاستيلاء على أراضي الدولة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية لـ45 شخصا من أفراد تشكيلين عصابيين، لقيامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة على الطريق الصحراوي، وقيامهم بقتل 3 أفراد وإصابة 12 آخرين من تابعيهم بأعيرة نارية، إثر مشاجرة بين التشكيلين للنزاع على قطعة أرض أملاك دولة.

تفاصيل استيلاء عصابتين على أراضي الدولة

وبحسب أوراق القضية رقم 556 لسنة 2022، فإن المتهمين أفراد تشكيلين عصابيين، يتزعم الأول المدعو «ع ف م» وشقيقيه «ع» و«ع»، وسبق إدانتهم في عدة قضايا.

والتشكيل الثاني يتزعمه المدعو «ع ن م» و«م م ت» و«ا ع م»، وبصحبة كل من زعماء التشكيلين مجموعة مدججة بالأسلحة النارية.

ونشبت بين أفراد التشكيلين صراع على قطعة أرض مساحتها 23 فدانا على الطريق الصحراوي، بزعم وضع يد كل طرف منهما عليها ومحاولة الاستئثار بها، وتبادل أطرافهما إطلاق الرصاص والنيران على بعضهما البعض، مما أدى إلى مقتل 3 أفراد منهم عمدا، وأصيب 12 آخرين بطلقات نارية .

مصادرة الأسلحة النارية

وأوضحت المحكمة، أن قطعة الأرض المتنازع عليها في الأصل من أملاك الدولة، وتم سحبها من إحدى الشركات التي لم تباشر النشاط المطلوب عليها، وبناءا علية ألغت الدولة القرار الخاص بتلك الشركة وإعادة الأرض إلى حوزتها.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية المضبوط، وقالت في حيثيات حكمها إن مثل تلك النوعية من الجرائم أخذت المحكمة فيها المتهمين بأقصى قدر من الشدة أمامها لمنع تكرار مثل تلك الظاهرة الإجرامية التي تمثل أمن وسلامة المجتمع، وأشادت المحكمة بالإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن التحول الرقمي وتحديد الملكية للأراضي بالوسائل الحديثة.