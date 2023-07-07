مليون و500 ألف جنيه إيرادات فيلم «تاج» بالسينما خلال يوم واحد

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بمليون و502 ألف و582 جنيها، ويحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الأضحى 2023، والتي يتصدرها فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات أمس تتجاوز 3 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده.

إيرادات فيلم تاج

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني على مدار الأسبوع الماضي منذ انطلاق عرضه بالسينما أكثر من 28 مليون جنيه، فيما تجاوز إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز الـ75 مليون جنيه وذلك على مدار أسبوعين.