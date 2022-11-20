الفرافرة تؤمن مصر غذائيا بمشروع ضخم لاستصلاح الأراضي.. سلة غلال مصر

خلال فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ، أُعلنت واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد كمركز غذائي آمن ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبنك الطعام المصري، وذلك بتكلفة وصلت إلى 80 مليون جنيه مصري، ومن ثم أصبحت المدينة مرشحة لأن تكون سلة الغذاء الرئيسية لمصر خلال السنوات المقبلة، من خلال استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة بها في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مستقبل مصر الزراعي

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط ، إن الفرافرة اختلفت بعد قدوم المستثمرين والوافدين من المحافظات المجاورة، للاستثمار الزراعي والسياحي والصناعي، بجانب إنشاء تجمعات عمرانية جديدة تخفف الضغط السكاني الهائل على منطقة الوادي والدلتا.

توسعات في استصلاح الأراضي الزراعية

وأضاف المحافظ، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات غير مسبوقة في استصلاح الأراضي الصحراوية بمركز الفرافرة، معلناً أن هيئة الاستشعار عن بُعد أجرت العديد من الدراسات، وسحبت عينات من التربة في منطقتي أبومنقار وعين دالة، وتضمنت دراسات على التربة ونسبة المياه والملوحة والمحاصيل الملائمة للزراعة في تلك المنطقة، استعداداً لطرحها على المستثمرين.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن المشروع سيتم تنفيذه لأول مرة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتعميم وتكرار التجربة بكافة المراكز بنطاق مشروع «حياة كريمة»، حيث يطبق بنك الطعام حزم تدخلات من حماية اجتماعية وخدمات وتمكين للمزارعين والمنتجين بالمركز.

نشر ثقافة زراعة الغلال بين الفلاحين

ولفت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مركز الفرافرة من أكثر مراكز المحافظة التي تمتلك الأراضي الخصبة الصالحة لزراعة أصناف جديدة ومميزة، إضافة إلى انتشار ثقافة الاهتمام بزراعة الغلال والتوسع فيها بين المزارعين لتكون الملاذ الآمن في مصر، مع انتشار الزراعات والمحاصيل المختلفة لما تتمتع به هذه الأراضي من خصوبة.

وأشار إلى إجراء بعض التجارب العملية لزراعة بعض المحاصيل النادرة، بينها تجربة زراعة القطن طويل التيلة على مساحة 1346 فدانا، بينها 1250 فدانا في شرق العوينات، و94 فدانا بمركز الفرافرة، وفدانا بمركز بلاط.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، بأن مركز الفرافرة يجود بزراعة معظم المحاصيل الطبية بخلاف الزراعات التقليدية، إلا أن الشركات الاستثمارية الكبرى التي دخلت المحافظة بمناطق الاستثمار بالفرافرة والعوينات أحدثت طفرة في هذه الزراعات، حيث تعمل 19 شركة في المجال الزراعي بمنطقة شرق العوينات، من خلال نشر ثقافة جديدة المحاصيل الطبية لتحقيق العائد الأكبر والتي من بينها الريحان والفول السوداني ونبات الجوجوبا وبطيخ اللب والبردقوش والقطن طويل التيلة والبنجر والخروع والبلح المجدول والنعناع.