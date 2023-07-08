مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في سوهاج

لقي شخص ستيني مصرعه، عقب اصطدام قطار به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بجرجا.

تفاصيل الحادث

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا من ناظر محطة سكك جرجا يفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص بنطاق الوحدة لمركز ومدينة جرجا، مما نتج عنه وفاته في الحال.

وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام إحدى القطارات «ع . م . ع» 68 عاما، وذلك بالقرب من مزلقان جرجا القبلي وجرى نقل أجزاء الجثة إلى مستشفى جرجا العام، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار أهلية المتوفى للتوجه للمستشفى.