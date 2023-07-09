رابط تقديم مدرسة التمريض بمستشفى بنها التعليمي.. الشروط والتفاصيل

أعلنت المدرسة الفنية للتمريض بمستشفى بنها التعليمي فتح باب التقدم لإلحاق دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 من أبناء المحافظة بحد أدنى 230 درجة للطالبات فقط على أن يتم اختيار الأعلى مجموعا عقب الانتهاء من أعمال الاختبارات المؤهلة للالتحاق حيث يستمر التقديم حتى 19 يوليو الجاري.

تستعرض «الوطن» شروط وقواعد القبول بمدرسة التمريض بمستشفي بنها التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

رابط التقديم لمدرسة التمريض بمستشفى بنها التعليمي

أوضح بيان من محافظة القليوبية أن التقدم للالتحاق بالمدرسة الفنية للتمريض بمستشفى بنها التعليمي للعام الدراسي 2024/2023 متاح الآن وحتى 19 يوليو الجاري من خلال الرابط من هنا

شروط وقواعد القبول في مدرسة بنها التعليمي للتمريض

أوضح البيان الصادر من محافظة القليوبية أن شروط وقواعد القبول بمدرسة مستشفى بنها التعليمي للتمريض كالتالي :

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وإحضار ما يفيده بالدرجات على أن اللغة الانجليزية لغة أولى بحد أدنى 230 درجة

-أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القليوبية المحافظة وألا تكون بطاقة الرقم القومى للآب الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل بتاريخ إصدار سابق 3 سنوات على الأقل.

- عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة وألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد 25 طالب أو طالبة.

- تقديم تعهد بالتفرغ للدراسة من خلال إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر إلا يكون الطالب / الطالبة متزوج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا.

- يشترط اجتياز الاختبارات عبارة عن اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل اختبار القدرات سواء تحريريا أو شفهيا في اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة واجتياز كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات وتضم الاختيار النفسي واللياقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل المعلومات العامة و التناسق بين الطول والوزن.

أوضح البيان أنه يشترط لقبول الطالبة المتقدمة اجتياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويضم كشف نظر وكشف مخدرات و كشف لياقة طبية ويوضح اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة

ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة وفى هذه الحالة يتم تقديم الأوراق الأصلية خلال موعد كشف الهيئة ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل بالإضافة إلي أخذ تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل بالمواقع بمختلف المحافظات طبقا لحاجة العمل والمربع السكني وإقرار عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة وعدم النقل نهائيا من المدرسة.