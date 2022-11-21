محافظ القليوبية يتفقد مبنى الأورام الجديد بمستشفى بنها التعليمي

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمبنى الأورام الجديد بمستشفى بنها التعليمي، وذلك ضمن جولاته الدورية لقطاع الصحة؛ للاطمئنان على عمليات التطوير والإنشاءات الجديدة وبدء التشغيل لتقديم الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه وبسهوله ويُسر، كما تابع سير أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها في إطار الجولات المُتتالية لتذليل كافة العقبات والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع بمختلف المشروعات وفي جميع القطاعات على مستوى المحافظة.

علاج الأورام بمستشفى بنها التعليمي

وتفقد محافظ القليوبية مبنى الأورام والمعجل الخطي الإشعاعي الجديد المزمع انشاؤه بداخل المستشفى، حيث سيتم تخصيصه لعلاج حالات الأورام وأقسام الباطنة والذي تبلُغ مساحته 1500 متر ويتكون من الطابق الأرضي وستة أدوار علوية

أول مستشفى أورام بالقليوبية

مبنى الأورام الجديد، يُعد الأول في القليوبية الذي يعالج مرضى الأورام بالعلاج الإشعاعي بجانب العلاج الكيماوي من عيادات خارجية وداخلي واستقبال، فضلًا عن قسم لعلاج الحروق والحالات الحرجة، وأمراض الدم وغرف العنايات المركزه، موجهًا بسرعة نهو الأعمال طبقًا للمواصفات الطبية لإدخال المبنى للمنظومة الصحية لخدمة أهالي القليوبية والمُدن والقرى المجاورة لها

وتابع «الهجان»، أعمال تطوير مبنى مستشفى بنها التعليمي، مشددًا بسرعة إنهاء أعمال لوحات الكهرباء الداخلية للبدء بالتطوير الخارجي للمبنى.

واستكمل «الهجان» جولته بمتابعة سير أعمال تطوير شارع فريد ندا المرحلة الثانية ببنها، حيث تم نقل نقطة الغاز من المنطقة السكنية إلي الحديقة بجوار مديرية الطرق وسيتم الانتهاء من كافة أعمال الغاز بمدة أقصاها غدًا ومن ثم البدء برصف المنطقة ، كما يتم حاليًا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية لكوبري المصنع الحربي،

وشدد محافظ القليوبية على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف العمل للإنتهاء من كافة أعمال المرحلة لتيسير الحركة المرورية ولتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بالإضافة إلي سرعة تقديم الرسومات الهندسية لمنطقة مدخل بنها الجنوبي للبدء بالتنفيذ بالتوازي مع باقي الأعمال.