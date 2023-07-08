ياسمينا العلواني تكشف عن قصة تعارفها بزوجها: عرفته صدفة في لجنة امتحان

احتفلت ياسمينا العلواني، نجمة برنامج «عرب جوت تالنت» بحفل زفافها ليلة أمس، بإحدى الفنادق، في مطقة السادس من أكتوبر، بحضور العديد من البلوجرز، أبرزهم على غزلان وزوجته فرح شعبان.

ياسمينا العلواني تتحدث عن بداية علاقتها بزوجها

وقالت ياسمينا العلواني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بداية علاقتها بزوجها كانت في لجنة امتحان عن طريق الصدفة، ولكن صديقهما هو من ساعد في حدوث التعارف بينهما.

وعن تفأجي الجمهور بزواجها وكبر سنها فجأة، قالت ياسمين العلواني: «متعودة دائما إن الجمهور مش مقتنع إني كبرت ولكن مع الوقت هيقتنعوا وفي الحقيقة أنا كبرت وبقيت عروسة».

ظهور ياسمينا العلواني على الساحة الغنائية

وبدأ ظهور ياسمينا العلواني، على الساحة الغنائية، من خلال مشاركتها ببرنامج المواهب الغنائية «عرب جوت تالنت»، إذ حصلت على الباز الذهبي من الفنانة نجوى كرم بعد غنائها أغنيتي «عن العشاق» و«أنت عمري» لأم كلثوم، في مرحلة تجارب الأداء.

وكانت ياسمينا العلواني تلقت عروضا من عدد كبير من شركات الإنتاج، بعد مشاركتها في البرنامج، ولكن والدها رفض فكرة احتكار صوت ابنته، وجاء أول عمل فني لها في أغسطس 2017، بكليب «حناله»، تلاه «إحنا صحاب» في فبراير 2018.

أول ألبوم لياسمينا العلواني

وطرحت ياسمينا، أول ألبوم لها بعنوان «قصة حب»، عام 2019 وضمّ 9 أغنيات، وهي «إيه اللي فيها مش فيا، كنت بتمنى أحب، وبعد ما اطمنت ليك، وخايف عليا، وليه بس مكملناش، وفات الوقت، وعملت إيه، ومش هعاتبك، ومن كام سنة»، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا وسط الفتيات بسبب مناقشتها من خلاله عددا من القضايا التي تهم الفتيات.