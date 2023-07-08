«الصحة» توضح محتويات أساسية يجب توافرها في حقيبة الإسعافات.. قد تنقذ الحياة

يتعرض كثيرون لظروف ومواقف صعبة تفرض نفسها فجأة، وتتطلب حسن التصرف لإنقاذ حياته أو حياة من يتعرضون لتلك الظروف، لذا تعد الإسعافات الأولية ضرورية تحسبا للتعرض لأي موقف وظرف صحي أو عوامل الخطورة الأخرى.

أهمية حقيبة الإسعاف

ولا بد من توافر شنطة الإسعافات الأولية بالمنازل والسيارات وأماكن العمل والأماكن العامة للتمكن من إنقاذ من يتعرض لأي ظرف طارئ، وأوضحت وزارة الصحة الأدوات والأدوية الطبية الواجب توافرها في شنطة الإسعافات الأولية، وجاءت على النحو التالي:

محتويات حقيبة الإسعاف

لابد أن تحتوى حقيبة الإسعافات الأولية على مجموعة من الأدوية والأدوات الطبية المهمة على النحو التالي:

- شاش بأحجام مختلفة

- بلاستر

- رباط ضاغط

- أعواد قطنية

- ترمومتر طبي

- ملقاط صغير

- قفازات طبية

- مناديل ورقية

- مناديل مبللة بالكحول

- سرنجات

- مقص طبي

- أكياس بلاستيكية.

كما يجب أن تحتوى شنطة الإسعافات الأولية على الأدوية الطبية الآتية:

- مسكنات الصداع

- خافض حرارة

- مرهم للحساسية

- مرهم حروق

- مرهم مضاد حيوي

- فازلين طبي

- أقراص مضادة للحساسية

- زجاجة كحول مطهر.

عمل إساعافات أولية لحالات الاختناق

يحدث الاختناق عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية، مما يؤدي إلى إعاقة مرور الهواء وعندما يحدث للكبار يكون عادة بسبب بلع الطعام، أما بالنسبة للصغار فيكون بسبب بلع الأجسام الصغيرة.

ويمكن إسعاف المختنق باتباع الخطوات الآتية:

1- إمالة المصاب للأمام مع الضرب على الظهر ولأعلى.

2- وضع قبضة اليد على بطن المصاب فوق منطقة السرة.

3- لف الذراعين حول المصاب.

4- الضغط بقوة للداخل وأعلى بطن المصاب.

5- يتم الضغط 5 ضغطات مع التكرار حتى خروج الجسم الغريب.

6- في حالة الإغماء يتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي.

وأخيرا يمكن لمن يتعرض لأزمة صحية كبرى تتطلب النقل للمستشفى، أن يطلب الإسعاف على الخط الساخن 123.