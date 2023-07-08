الموسيقار عمرو سليم: حفل الأساتذة في دار الأوبرا مشرف (فيديو)

أعرب الموسيقار عمرو سليم، عن سعادته بمشاركته في حفل الأساتذة بدار الأوبرا المصرية، قائلا: «نلقي الضوء قدر الإمكان على ما يستحق أن يُقدّم، فقد اخترنا عددا من الملحنين في هذه المرة، وسنختار عددا آخر من الملحنين في المرة المقبلة».

عمرو سليم: نصيف للألحان الشكل الأوركسترالي

وأضاف «سليم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «في ناس كتير ممكن متبقاش عارفة مين اللي عامل أغنية معينة أو لحنها، لكن يعرف المطرب مثل عبدالحليم حافظ ونجاة وأم كلثوم وفايزة أحمد، وكمان ممكن ميعرفوش مؤلف الكلام».

وتابع: «ما نحاول فعله، هو صياغة المزيكا بشكل يجعل اللحن يزداد ثراءً حتى نضيف له شكل الأوركسترا ويكون عالميا، وسعيد جدا بما حدث في حفل الأساتذة لأنه شيء مشرف».

وأكد عمرو سليم: «أكثر ما يهمنا هو أن يستمتع الجمهور، وأن يتعودوا على الهارمونية، وأول من قاموا بعمل الهارمونية هم الرحبانية في لبنان، ولا ننسى فضلهم على الموسيقى العربية، إذ ساهموا في تطويرها كثيرا، ولدينا في مصر عمار الشريعي وعمر خيرت وغيرهما، وعندما يشاهد الجمهور هذا العرض بعينه أمر مختلف كثيرا عن سماعه في شريط أو سي دي».