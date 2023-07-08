مصرع طفلة داخل منزل أسرتها بالغربية.. غرقت في البانيو

لقيت طفلة في العقد الأول من العمر، مصرعها غرقا، داخل منزل أسرتها أثناء الاستحمام في «البانيو» بقرية العايشة التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، وجرى التحفظ على الجثة داخل مستشفى السنطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

غرقا داخل البانيو

وكانت مستشفى السنطة المركزي، استقبل طفلة تدعي «سلمي. م. ع» وتبلغ من عامان ونصف، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها، وادعاء أسرتها بأنها لقت مصرعها غرقا داخل «البانيو» أثناء الاستحمام، بمنزلهم بقرية العايشة التابعة لمركز زفتي، ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذها.

ندب مفتش الصحة

وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وإذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها