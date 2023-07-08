واشنطن تجدد التزامها بمساعدة كييف في اليوم الـ500 للأزمة الأوكرانية

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، في اليوم الـ500 للأزمة الأوكرانية التزام واشنطن بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وإعادة بناء مستقبلها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم السبت، إنه «قبل 500 يوم، في 24 فبراير 2022، بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية وبينما يحاول الكرملين إخضاع أوكرانيا والاستيلاء على أراضيها وإسقاط حكومتها المنتخبة ديمقراطيًا؛ تظل روح الشعب الأوكراني ثابتة ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وإعادة بناء مستقبلها».

وأضاف البيان أن «كل يوم يُظهر شعب أوكرانيا مرونته ووحدته في الدفاع ضد اعتداءات موسكو الوحشية التي لا هوادة فيها، وفي مواجهة المحن الهائلة، يلهم شعب أوكرانيا العالم ويذكرنا بأهمية التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

أمريكا: الحكومة الروسية تظل العقبة الوحيدة أمام تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا

وأشار البيان إلى أن «الحكومة الروسية تظل العقبة الوحيدة أمام تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا وستستمر الولايات المتحدة في فرض عقوبات كبيرة على الحكومة الروسية من خلال ضوابط التصدير وغيرها من الإجراءات التي ستؤثر على قدرة الكرملين».

وأضاف: «سنواصل تعزيز المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وسوف نقف إلى جانب أوكرانيا - جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا - طالما تطلب الأمر من خلال توفير الأمن والاقتصاد والمساعدات الأخرى لأوكرانيا، حتى تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في الدفاع عن نفسها وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت».