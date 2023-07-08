خبراء طرق يشيدون بكوبري طه حسين بعد التشغيل التجريبي: عمل هندسي مبهر

وصف خبراء طرق ونقل، كوبري طه حسين بأنه مشروع ضخم ومهم وعمل هندسي مبهر، وجرى تنفيذه في منطقة ذات طبيعة صعبة من حيث التربة أو الصخور، مشيدين بإرادة الدولة في تنفيذ الكوبري في وقت قياسي، وبلغت كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة في المشروع حوالي 70 ألف متر مكعب وحوالي 30 ألف طن حديد تسليح.

في البداية قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن كوبري طه حسين هو عمل هندسي مُبهر، لأنه تم تنفيذه في مناطق ذات طبيعة صعبة، الأمر الذي تطلب أعمدة على ارتفاعات عالية وفق أحدث التكنولوجيات.

أكبر كباري السيارات التي تم تنفيذها في مصر

ووصف الدكتور عبدالله أبوخضرة في حديثه لـ«الوطن»، بالأضخم والأكبر من نوعه وهو عمل كبير، حل أزمة مرورية بين أكثر من محور بربطهم ببعض، موضحاً أنه يعد من أهم وأكبر كباري السيارات التي تم تنفيذها في مصر والشرق الأوسط كما أنه أحد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة في إطار خلق محاور وطرق جديدة لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة.

عمل هندسي مبهر

وأكد أن إجمالي طول كوبري طه حسين 1.6 كم بارتفاع 50 متراً عن سطح الأرض، وهو عمل هندسي مبهر، كما يبلغ متوسط عرضه نحو 30 مترًا في الاتجاهين، والكوبري سيحقق سيولة مرورية كبيرة في القاهرة الكبرى، حيث أنه يربط بين محور ياسر رزق ومناطق المقطم والمعادي ومحور الحضارات وصولًا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل، والطريق الدائري مما يخفف الضغط والكثافة المرورية على العديد من الطرق مثل الطريق الدائرى، وطريق الأتوستراد فضلًا عن تيسير نقل الحركة المرورية من وإلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل.

وأضاف أن كوبري طه حسين واجه العديد من الصعوبات أثناء التنفيذ من بينها الارتفاعات الكبيرة للأعمدة والتي تصل إلى 50 مترا والتربة الصخرية وغيرها من العديد من الصعوبات والتي تم التغلب عليها، موضحاً أنه يمثل عملا هندسياً فريدًا في مجال تشييد الكباري.

من جانبه، أشاد الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، بالكوبري، مؤكدة أنه شريان مروري حقيقي يوفر ويسهل حركة المواطنين بين مسافات بعيدة في دقائق معدودة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أنه يعتبر من أكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في مجال الكباري، خاصة وأنه يربط بين أكثر من محور.