التعليم: عقدنا 10.4 مليون امتحان إلكتروني وحدثنا نظام التقييم

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تنفيذ أكبر منظومة امتحانات إلكترونية للمرحلة الثانوية، في عرضها للإنجازات التي تحققت في منظومة الامتحانات الإلكترونية، مؤكدة أنه تم عقد امتحان وتقويم (1,2) مليون طالب إلكترونيًا في امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020.

امتحان إلكتروني لضمان دقة التقييم

ولفتت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إلى تصحيح (10,4) مليون امتحان إلكتروني لضمان دقة التقييم، فضلا عن تقييم أكثر من (19) مليون مشروع بحثي للطلاب إلكترونيًا، وتحديث نظم التقييم ووضع الأسئلة بما يناسب تطور نظم التعليم العالمية، مع الاعتماد على الأسئلة التي تخاطب مهارات التفكير الناقد والابداعي ولا تقتصر على قياس مهارات الحفظ والاستظهار.

بنك أسئلة

وأكدت أنه تم تأسيس بنك أسئلة لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية لضمان موضوعية وعدالة عملية وضع الامتحان واستبعاد العامل البشري منها، وتنفيذ امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بنظام الأسئلة الموضوعية، مع الاعتماد على التصحيح الإلكتروني لجميع الأوراق الامتحانية لأكثر من (700,000) طالب سنويًا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك منذ عام 2021-2022.