مدير بالهيئة الإنجيلية: نظمنا جولة حوار عربي أوروبي شملت 17 دولة

قالت سميرة لوقا، مدير أول القطاع بالهيئة الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة نظمت الحوار العربي الأوروبي منذ ما يقارب 10 أيام، وجرى تنظيم جولة في مصر شارك فيها 17 دولة من أوروبا في إطار برنامج الحوار الدولي، «اهتمينا بفكرة الدين والمجتمع المدني، وإزاي يكون الاتنين وسيلة للوصول إلى الإنسان».

«لوقا»: نهتم بعرض ما يشغل بال المجتمع المصري

وأضافت «لوقا» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تنظيم الجولات الخاصة بالحوار المصري الأمريكي تشهد اهتمام القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر باللحظة الآنية التي تشغل بال مصر والطرف الآخر من الحوار كأمريكا أو أوروبا.

وتابعت: «أمريكا لديها موقف غير واضح وغير محسوم فيما يخص قضية المياه، وده أمر بيزيد كل مرة تعقيدا، وعدم توافر المياه فده بيؤثر على الأمن الغذائي، والموضوع زاد تعقيدا، وكل جولاتنا مع الكونجرس نهتم بملف سد النهضة والحق في المياه، وفي كل مرة بيطرح الموضوع بناخد اتجاهات إيجابية لأن الموضوع على الأجندة، ونحتاج للضغط الدائم».