آخر موعد للتقديم في مشروع وحدات الطعام المتنقلة غدا.. اعرف المستندات المطلوبة

كشف جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن آخر موعد لتقديم طلب الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، موضحًا أنه مقرر لها يوم غداً الاثنين 10 يوليو.

المستندات المطلوبة للترخيص وحدة طعام متنقلة

وجائت الأوراق والمستندات المطلوبة، للحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة، كالتالي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة أكتوبر.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- عمر المواطن المتقدم لترخيص عربة طعام متنقلة لا يقل عن 18 سنة.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة، ألا يمر على استخراجها 3 أشهر.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

- شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور.

- تقديم شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة.

مقر وحدات الطعام والمشروبات

وتابع جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى اختيار أحد الأماكن وهي منطقة «ربوة أكتوبر»، لتكون مقرًا لعدد من وحدات المشروبات والطعام، كما جرى التخطيط لتصبح منطقة ذات مظهر حضاري وخدمي وترفيهي، وإذا زاد الطلب سيجري انتقاء مواقع أخرى.

وأوضح جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنّ طلبات الحصول على ترخيص عربات ووحدات الطعام المتنقلة، تُقدم في المركز التكنولوجي بالجهاز في عمارات المستقبل بالحي السادس، مضيفة أنّ بيع كراسات الشروط مستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجنة لاختيار وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بعد المدة المعلنة للتقديم طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة.