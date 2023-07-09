رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تزور الصين اليوم

تزور رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأحد، الصين، بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، تستمر حتى الأربعاء المقبل، لحضور الاجتماع الثامن للجنة الصينية الروسية للتعاون البرلماني.

والتقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في وقت سابق، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنج، في بكين، فيما اتفق الجانبان على تعزيز التواصل والتعاون بشأن مواجهة التحديات العالمية.

الصين: العالم يحتاج إلى علاقة مستقرة بين واشنطن وبكين

وأجرى المسؤولان، مناقشات معمقة وصريحة وعملية بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة والصين والعالم بأسره، والعمل معا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، فيما أشارت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إلى أن المحادثات بناءة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني، عن شواغله بشأن العقوبات والقيود التي تفرضها «واشنطن» على بلاده.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، التقى في وقت سابق، يلين في بكين، وقال إن العالم يحتاج إلى علاقة بين البلدين مستقرة بوجه عام، مضيفا: «تمكن الجانبين من إيجاد الطريق الصحيح للتوافق مع بعضهما البعض أمر له أهمية لمستقبل البشرية».

رئيس الوزراء: التنمية الصينية فرصة لأمريكا

وأضاف «تشيانج» أن التنمية الصينية هي فرصة لـواشنطن، وليست تحديا لها، بل مكسب لها وليست خطرا عليها، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا».

وأوضح أن ثقافة بلاده تثمن السلام قبل أي شيء آخر، وتعارض الهيمنة والتنمر، وأعرب رئيس الوزراء الصيني، عن أمله في تبني واشنطن نهجا عقلانيا وبراغماتيا، والعمل مع بكين في الاتجاه نفسه لإعادة العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح في أقرب وقت.

من جهته، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن واشنطن ليست لديه أي نية لعرقلة عملية التحديث صيني النمط، مضيفة أن بلادها لا تسعى إلى فك الارتباط أو قطع سلاسل الإمداد.