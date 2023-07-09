طلاب من إيطاليا وروسيا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر اليوم

انتظم 3425 طالبا وطالبة، بينهم طلاب أجانب، في لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، لأداء امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية «العلوم»، ومادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» للشعبة العلمية «الرياضيات»، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

طلاب أجانب في امتحانات الثانوية العامة

وشهدت لجنة مدرسة حامد جوهر التجريبية لغات بالغردقة، وجود 3 طلاب أجانب يحملون الجنسية الإيطالية والروسية لأداء امتحانات الثانوية العامة اليوم مع الطلاب المصريين، وهم طالبان يحملان الجنسية الإيطالية بالقسم العلمي، وطالبة تحمل الجنسية الروسية بالقسم الأدبي، بحسب مسؤولي التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وقال مسؤولون بـ«تعليم البحر الأحمر» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطلاب الأجانب من أم مصرية وأب أجنبي، ومقيدين بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، ويتحدثون اللغة العربية بطلاقة ويدرسون مناهج الثانوية العامة المصرية وتنطبق عليهم نفس أسئلة الامتحانات في جميع المواد، عدا فقرة الترجمة في امتحان اللغة الإنجليزية، ويحملون أكوادا خاصة بامتحاناتهم بالتنسيق مع غرفة عمليات الثانوية العامة الرئيسية بالوزارة.

امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتظام 3425 طالبا وطالبة في لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، لأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلوم، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل للشعبة الرياضيات ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية في امتحانات الدور الأول، في 13 لجنة بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

غرفة عمليات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وأوضح وكيل تعليم البحر الأحمر أنه يتابع امتحانات الشهادة الثانوية العامة من داخل غرفة عمليات المديرية، بالتنسيق مع الغرفة الرئيسية بالوزارة على مدار الساعة، مؤكدا أن العملية الامتحانية تسير في هدوء ودون شكاوى، وسط متابعات مكثفة للاطمئنان على انتظام اللجان والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.