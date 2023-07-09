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سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مارينا رؤوف
10:34 ص | الأحد 09 يوليو 2023
الدولار

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار، اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 سعر الدولار في البنك المركزي للبيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

وسجل سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

وكان سعر الدولار للشراء: 30:90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:95 جنيه.

وسجل أقل سعر للشراء 30.75 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعرا سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.