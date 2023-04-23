تحطم طائرة عسكرية فوق منطقة سكنية بالعاصمة المالية «باماكو»

أعلن الجيش المالي، تحطم طائرة عسكرية عائدة من مهمة فوق منطقة سكنية بالعاصمة باماكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتيك» الروسية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخانًا كثيفًا يتصاعد من حي سكني ظهر في إحداها قطعة من طائرة عسكرية.

وأشار الجيش المالي، إلى إحباط هجوم مسلح استهدف محيط «مطار سيفاري» وسط البلاد، مضيفا في بيان، أن الوضع تحت السيطرة.

وأشار الجيش المالي، إلى أن فرق عسكرية تواصل مداهمة أماكن في المنطقة المحيط بـ «مطار سيفاري»

مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء هجوم انتحاري ثلاثي

وقالت حكومة مالي، في بيان على التلفزيون الوطني، إن هجومًا إرهابيًا أوقفه الجيش في «سيفاري»، مشيرا إلى تدمير 3 سيارات مليئة بالمتفجرات بنيران طائرات مسيرة للجيش.

وقال متحدث مالي، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 60 عندما دمر هجوم انتحاري ثلاثي نحو 20 مبنى في بلدة سيفاري وسط مالي في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، وفقا لما ذكره موقع «فويس أوف أمريكا».