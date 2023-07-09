انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وأكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ومختلف جهات الولاية بدأت إطلاق حملاتها لإزالة التعديات في كل بقعة من بقاع المحافظة، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ووحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وأوضح محافظ القليوبية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات، وتم إزالة عدد 207 حالات مباني بمساحة 26026 مترا، وعدد 64 حالة زراعة أملاك خاصة بمساحة 30471 مترا.

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة عدد 39 حالة مباني بمساحة 40838 مترا، وعدد 16 حالة زراعة أملاك، خاصة بمساحة 3596 مترا، وكذلك عدد 21 حالة زراعة أملاك ري بمساحة 8040 مترا.

إزالة 8 حالات تعد

وقامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالمرحلة الثالثة بحملات مكبرة أسفرت عن إزالة عدد 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 426 مترا.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة الـ21 خلال مراحلها المتتابعة، موجها بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.