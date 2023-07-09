رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان علم النفس: عوضنا عن التاريخ

جاء رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان علم النفس والاجتماع شعبة أدبي، إيجابيا، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم من سهولة امتحان علم النفس والاجتماع، مؤكدين أنّه جاء في مستوى الطالب المتوسط ووفق المواصفات، وأنّ الوقت كان كافيا لحل الأسئلة المقالية والموضوعية، كما عوّض صعوبة امتحان التاريخ.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان علم النفس والاجتماع

وأكد الطلاب، أنّهم انتهوا من امتحان علم النفس والاجتماع قبل الوقت المحدد لهم، بسبب سهولة الامتحان والأسئلة بشكل كبير، والتي جاءت في مستوى الطالب العادي.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدا تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أنّ الطالب الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الاكتروني متلبسا بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول، يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.