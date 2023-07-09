«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات مسلحة في أحياء الخرطوم

قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ نطاق الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأ يتسع في عدد كبير من أحياء الخرطوم، وحاليا توجد اشتباكات في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، إضافة إلى منطقة أبو آدم، التي تبعد عن مقر الاحتياطي المركزي التابع للشرطة السودانية بأقل من 2 كيلومتر.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي حساني بشير، في «جولة المراسلين»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «حتى اللحظة ما تزال الاشتباكات مستمرة وهناك أيضا محاصرة لمنطقة الكلاكلة، خاصة أنّ الاشتباكات قبل ساعتين، ومستمرة حتى هذه اللحظة، كما نسمع دوي انفجارات وأصوات للأسلحة الخفيفة والثقيلة».

وتابع أنّ هناك اشتباكات في مواقع متفرقة بأحياء الخرطوم الأخرى، وهناك استهداف للارتكازات الخاصة بقوات الدعم السريع، فضلا عن استهداف ارتكازات في منطقة الرميلة عن طريق الجيش السوداني، وحتى اللحظة ما تزال عمليات المطاردات مستمرة في عدد من أحياء الخرطوم».