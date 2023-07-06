أسرع طريقة للحصول على 13 خدمة إلكترونيا.. منها الرقم القومي وشهادة الزواج

يقدم موقع وزارة الداخلية، العديد من الخدمات إلكترونيًا، لتوفير الوقت والمجهود في استخراجها من مقرات المصالح الحكومية.

13 خدمة يقدمها موقع «الداخلية» إلكترونيًا

ويمكن استخراج شهادة ميلاد وشهادة زواج وشهادة وفاة وقيد عائلي وقيد فردي وبطاقة رقم قومي، ووثيقة طلاق، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إضافة الى بدل فاقد رخصة مركبة، وبدل تالف رخصة قيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، تجديد تصريح عمل، بدل فاقد تصريح عمل، مخالصة، الأدلة الجنائية، تصريح عمل لأول مرة، بدل فاقد رخصة قيادة، تجديد رخصة مركبة.

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط ، وبعدها القيام بالضغط على أيقونة الخدمة، وإدخال البيانات المتعلقة بك، وبعدها يمكنك الحصول على الخدمة بعد سداد رسوم الخدمة.