تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين 10-7-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارا بعد أن تراجعت أمس الأحد بنحو 5 جنيهات، في حين أن الأسعار ستشهد الفترة المقبلة انخفاضا جديدا، وذلك حسب توقعات حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

واستعرض رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 10-7-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

- يتراوح سعر الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 66 و68 جنيها والتنفيذ الفعلي ما بين 75 و76 جنيها.

- يسجل الدجاج الساسو اليوم الاثنين أرضا مزرعة 95 جنيها وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 110 جنيهات.

- يبلغ سعر الدجاج الأمهات أرضا مزرعة 58 جنيها، والتنفيذ الفعلي 60 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

- يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين في الأسواق ما بين بين 175 و185 جنيها.

- كما يتراوح كيلو الشيش طاووق ما بين 155 و166 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الاثنين، يتراوح الكتكوت الأبيض ما بين 11 و11.25 جنيه والكتكوت البلدي ما بين 5.5 و6.5 جنيه كما يتراوح سعر الكتكوت جيل ثان بين 7.5 و 8.5 جنيه، والكتكوت الهجين بين 6.5 و 7.5 جنيه.