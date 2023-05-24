ضبط 3 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمطاعم و المحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين حفاظ على السلامة العامة.

لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

وأطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الجاري، وأسفرت عن ضبط حوالي 3 طن دواجن ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تمشيطية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والهرم، بالإضافة إلى ضبط 685 كيلوجراما من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومدينة الشيخ زايد والحوامدية.

ضبط دواجن ولحوم ودهون وأحشاء غير صالحة

وأطلع محافظ الجيزة على جهود إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطري في شن حملات على مخازن المطاعم بشارع اللبيني بالهرم، وأسفرت عن ضبط نصف طن دواجن ولحوم ودهون واحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزه عددا من المطاعم.

تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة

وشملت المضبوطات 750 كيلوجراما أسماك ماكريل ومكرونة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية أبو النمرس، والتحفظ على كافه المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بمواصلة التصدى بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.

التحفظ على المضبوطات

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنّ الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضرا حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ الجهة المختصة القرار اللازم بشأنهم.