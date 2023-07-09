أسعار العملات في نهاية تعاملات اليوم.. اعرف الدولار بكام

سجلت أسعار العملات في البنوك خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، استقرارا كبيرا، وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، فيما سجَّل متوسط سعر اليورو نحو 33.41 جنيه للشراء، والبيع 33.95 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وفي نهاية تعاملات اليوم، بلغ متوسط أسعار العملات للجنيه الإسترليني نحو 39.13 جنيه للبيع و39.63 للشراء، وسجل سعر الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم

سجَّل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 30.85 جنيه.

سعر اليورو في البنوك بنهاية التعاملات

وبحسب البنوك المصرية، فإن متوسط سعر اليورو في نهاية تعاملات اليوم بلغ 33.41 جنيه للشراء، بينما سجَّل سعر البيع نحو 33.85 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم إلى نحو 99.45 جنيه للشراء، فيما سجل البيع نحو 8.22 جنيه.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في نهاية تعاملات اليوم، 39.13 جنيه للشراء، و39.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.