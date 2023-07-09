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استقرار أسعار العملات اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك

كتب:

حسن عثمان
11:08 ص | الأحد 09 يوليو 2023
أسعار العملات اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك

أسعار العملات اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك، استقرارا كبيرا، وسجل متوسط سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 30.85 جنيه، فيما سجل متوسط سعر اليورو نحو 33.41 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 33.95 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وبلغ متوسط أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية  للجنيه الإسترليني نحو 39.13 جنيه للبيع و 39..63 للشراء، وسجل سعر الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 30.75 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار للبيع نحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو في البنوك المصرية اليوم نحو 33.41 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع نحو 33.85 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري  نحو نحو 39.13 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع نحو 39.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية  نحو 8.19 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع نحو 8.22 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 8.38 جنيه للشراء بينما سجل للشراء نحو 8.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية نحو 99.45 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع نحو 8.22 جنيه.

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