«الوطن» تنشر حل نموذج «ج» بامتحان علم النفس 2023 لطلاب الثانوية العامة
كتب:
يارا أشرف
04:23 م | الأحد 09 يوليو 2023
طلاب الثانوية العامة
تنشر جريدة «الوطن»، حل نموذج «ج» بامتحان علم النفس 2023 لطلاب الثانوية العامة.
1- الاسترجاع
2- الفهم والاستبصار
3- تسميع الكلمات
4- الحالة الانفعالية للأم
5- التطوعي
6- التخطيط الاستراتيجي
7- المالية
8- استخدم مهاراته الإيجابية
9- التفاعل الاجتماعي
10- عدم معرفة المتنافسين
11- التاريخية
12- النفسي
13- الحر
14- تكوين الاتجاهات والفهم
15- التوازن بين الروح الفردية والجماعية
16- تدريب الكوادر الفنية
17- الوعي بإمكانياته
18- تمكننا بالتنبؤ
19- التعاون
20- تقديم إطار تصوري
21- تحقيق الذات
22- الثقة بالنفس
23- الاجتماعي
24- تحكمه الفروق الفردية
25- الإنترنت
26- الخروج عن قواعد المجتمع
27- انتشار النزعة الاستهلاكية
28- المعرض .. الوجداني
29- مصدر للصحبة
30- السودواي
31- الخلفية الثقافية
32- ارتفاع الطموحات دون الواقع
33- المعرفية
34- بذل الجهد لإزالة العائق
35- المثالية والانعزالية
36- تفسير الموقف
37- حرمان
38- المثير الشرطي
39- الانتقال الإيجابي
40- معالجة المعلومات
41- المباشر
42- توكيد الذات بالنسبة للأخذ
43- الأثرولوجي
44- التعاون الطبقي
وعن إجابة السؤال المقالي:
45- مثال حيرة مريض السكر في تناول الحلويات
46– المتغيرات البديلة مثال موضة الأزياء