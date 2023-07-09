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«الوطن» تنشر حل نموذج «ج» بامتحان علم النفس 2023 لطلاب الثانوية العامة

كتب:

يارا أشرف
04:23 م | الأحد 09 يوليو 2023
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

تنشر جريدة «الوطن»، حل نموذج «ج» بامتحان علم النفس 2023 لطلاب الثانوية العامة.

1- الاسترجاع

2- الفهم والاستبصار

3- تسميع الكلمات

4- الحالة الانفعالية للأم

5- التطوعي

6- التخطيط الاستراتيجي

7- المالية

8- استخدم مهاراته الإيجابية

9- التفاعل الاجتماعي

10- عدم معرفة المتنافسين

11- التاريخية

12- النفسي

13- الحر

14- تكوين الاتجاهات والفهم

15- التوازن بين الروح الفردية والجماعية

16- تدريب الكوادر الفنية

17- الوعي بإمكانياته

18- تمكننا بالتنبؤ

19- التعاون

20- تقديم إطار تصوري

21- تحقيق الذات

22- الثقة بالنفس

23- الاجتماعي

24- تحكمه الفروق الفردية

25- الإنترنت

26- الخروج عن قواعد المجتمع

27- انتشار النزعة الاستهلاكية

28- المعرض .. الوجداني

29- مصدر للصحبة

30- السودواي

31- الخلفية الثقافية

32- ارتفاع الطموحات دون الواقع

33- المعرفية

34- بذل الجهد لإزالة العائق

35- المثالية والانعزالية

36- تفسير الموقف

37- حرمان

38- المثير الشرطي

39- الانتقال الإيجابي

40- معالجة المعلومات

41-  المباشر

42-  توكيد الذات بالنسبة للأخذ

43-  الأثرولوجي

44-  التعاون الطبقي

وعن إجابة السؤال المقالي:

45- مثال حيرة مريض السكر في تناول الحلويات

46– المتغيرات البديلة مثال موضة الأزياء

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