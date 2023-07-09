طلاب الثانوية العامة بدمياط والإسماعيلية عن امتحان علم النفس: سهل وبه «تركات»

سيطرت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، بعد أداء امتحان علم النفس والاجتماع، حيث أكدوا سهولة الأسئلة، مع وجود بعض النقاط للطالب المتفوق.

بسيط ومباشر

في دمياط، قالت بسملة رضوان، الطالبة بمدرسة اللوزي الثانوية بنات بالشعبة الأدبية، إن امتحان علم النفس والاجتماع كان في مجمله بسيطا ومباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن به عدد من النقاط الصعبة التى تحتاج إلى وقت وتفكير.

الوقت كاف للإجابة

وفي الإسماعيلية، قال إبراهيم سالم، إن الأسئلة كانت موجودة بالفعل في المراجعات النهائية، متابعاً «كان من أفضل الامتحانات، ونتمنى امتحان الفلسفة يكون بنفس المستوى».

وقال خالد محمد، الطالب بالشعبة الأدبية، إن عددا كبيرا من الطلاب قد يحصلون علي درجات نهائية في مادة علم النفس، بسبب سهولة الامتحان وعدم احتوائه على أي أسئلة معقدة.

وتابع «الوقت المحدد للامتحان كان كافيا جداً، وسادت حالة من الفرحة بين الطلاب داخل اللجنة، فور توزيع ورق الأسئلة بسبب سهولته، وعدد كبير أجاب على الأسئلة في أول ساعة فقط».