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أعلى 3 شهادات خماسية في البنوك.. بعائد يصل إلى 16.5%

كتب:

وليد عبد السلام
05:07 م | الأحد 09 يوليو 2023
شهادات الادخار

شهادات الادخار

تمثل شهادات الادخار، وعاء ادخاريا مهما ومضمونا للمواطنين، الذين يبحثون عن الحصول على عائد كبير من مدخراتهم، لا سيما في ظل حالة من النشاط التي يشهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أكبر 3 شهادات ادخار خماسية في البنوك، ومميزات وشروط هذه الشهادات.

شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 50 ألف جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 16.5%.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي

- الحد الأدنى لربط شهادة الادخار: 1000 ألف جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 15.25%.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

الشهادة الخماسية من بنك الإمارات دبي الوطني

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 ألف جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 15.25%.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

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بقلم وليد عبد السلام