أستاذ مناعة على «قناة الناس» تحذر من الأدوية المركونة بالمنازل: تتغير خواصها

حذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، من السلوكيات الخاطئة المنتشرة داخل العديد من البيوت المصرية، وأبرزها عدم التخلص من الأدوية بمجرد التعافي من المرض أو تناول الجرعة كاملة.

الشريف تحذر من تغير الخواص الكيميائية للأدوية

وأضافت «الشريف» خلال استضافتها ببرنامج «البيت»، من تقديم الإعلامية سالي سالم، على شاشة «قناة الناس»، أن قوام الدواء عندما يتغير بسبب عدم حفظه بطريقة صحيحة أو فتحه وتركه حتى يتجاوز مدة الصلاحية يسبب أضرار خطيرة عند تناوله، «الدواء المركون من فترة يبدأ قوامه في التجمد وهناك كمية أدوية غير طبيعية موجودة في كل بيت مصري».

عناصر الدواء تتفاعل مع الهواء في هذه الحالة

وتابعت أستاذ المناعة بجامعة الأزهر، بان تفاعل العناصر الكيميائية للدواء مع الهواء برغم وجوده داخل زجاجه مغلقة ما يؤثر على خواص الدواء والمادة الفعالة لتصير مواد سامة وكيماويات ضارة وهي ليست من الطبيعة وقد تنتشر في الهواء الميحط بنا ونستنشقه.

أضرار استنشاق المواد الفعالة للدواء

وأوضحت «الشريف»، استنشاق الكيماويات التي تسربت من الدواء لتتفاعل مع الهواء تتسبب في تغير الجينات ولابد من التخلص منها عند ظهور علامات تدل على تغير خواصها الكيميائية، مشددة على ضرورة التخلص من بواقي الدواء بمجرد انتهائنا من تناول الجرعة المفترضة وتعافينا من المرض.