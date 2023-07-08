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أحمد موسى: المشروعات القومية في سيوة تعود بالإيجاب على أهالي الواحة

كتب:

شريف سليمان
10:03 م | السبت 08 يوليو 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل تطوير واحة سيوة بمشروعات الزراعة والمياه، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية المشروعات القومية في سيوة

ولفت أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن عائد المشروعات القومية في واحة سيوة يعود بالإيجاب على الأهالي، وكل ذلك بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل 24 ساعة

وعلق أحمد موسى: «تحدثت مع أحد المسؤولين الكبار في الدولة عن المشروعات الجديدة، ورد المسؤول قائلا: «مش بنام والرئيس السيسي يوجه دائما باستمرار العمل في الـ 24 ساعة».

ونوه أحمد موسى الأهالي في واحة سيوة تنام وتترك المحال مفتوحة؛ بسبب الأمن والأمان في تلك المنطقة، مشيدا بالطفرة التنموية في الواحة والتي يستفيد منها عشرات الآلاف من المواطنين.

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بقلم شريف سليمان