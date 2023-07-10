شروط الإعفاء من ضوابط السن والمجموع للالتحاق بالثانوية العامة.. اعرفها

قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، إنه يمكن لفئة معينة من الطلاب الالتحاق بالثانوية العامة حتى لو كان مجموعهم أقل من المطلوب، وهم المرضى المقبولين بالتعليم الفني، والاستثناء من شرط المجموع أو السن، طبقا للقرار الوزاري رقم 390 لسنة 1997م.

الإجراءات المطلوبة

ويجب على الراغبين في الحصول على هذه الميزة اتباع الخطوات التالية:

- التوجه للإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب لاستلام النماذج المطلوبة لاستيفائها من المدرسة والإدارة بدءًا من منتصف شهر سبتمبر من كل عام، وحتى شهر 15 أكتوبر.

- تقيم طلب الالتحاق بالتعليم الثانوي العام للطلبة المرضى المقبولين بالتعليم الفني، والاستثناء من شرط المجموع أو السن، طبقًا للقرار الوزاري رقم 390 لسنة 1997م.

- التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية لتسليم كافة المستندات والأوراق المطلوبة بعد استيفائها واعتمادها.

المستندات المطلوبة

- حصول الطالب على شهادة إعدادية حديثة في نفس عام التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

- نموذج اللياقة الصحية رقم 2 الصادر عن اللجنة الطبية العامة المختصة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي وعليه صورة للطالب مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

- التقدم بالمستندات والأوراق خلال المدة الزمنية التي تحددها الوزارة بعد استيفائها.

- صورة ضوئية طبق الأصل معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية لشهادة الميلاد.

- حضور الطالب بنفسه في الوقت الذي تحدده المديرية للعرض على اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم.

- صورة ضوئية طبق الأصل معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الوجهين لاستمارة النجاح في شهادة إتمام الدراسة: بمرحلة التعليم الأساسي.

- مكان تقديم الخدمة في إدارة شئون الطلبة بديوان مديرية التربية والتعليم بقنا.

الأمراض المسموح لأصحابها دخول الثانوية العامة

وحددت مديرية التربية والتعليم الطلاب المسموح لهم التنسيق في الثانوية العامة دون شرط المجموع، على أن يرفق ويدعم ذلك بـالتقرير الطبي بأصول المستندات المؤكدة لحالته (أشعة أو رسم قلب أو رسم مخ أو تحاليل طبية أو مقياس سمع كمبيوتر لضعاف السمع) وهي كالتالي:

- ذوي الاحتياجات مع إرفاق تقرير طبي

- أصحاب الأمراض المزمنة مع إرفاق تقرير طبي.