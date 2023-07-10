«سعاد» الشهيرة بزويل الفيوم بعد تبني التحالف الوطني لها: دعوة يوم عرفة اتحققت

«فرحة مصدقتهاش.. اتحققت دعوة وقفة عرفة.. والحلم اتحقق بعد 5 سنين.. واعتبرتها رسالة من ربنا عشان أكمل وإني ماشية في الطريق الصحيح».. بهذه الكلمات علقت سعاد مصطفى صابر ابنة محافظة الفيوم مخترعة الثلاجة المتنقلة والشهيرة بلقب «زويل الفيوم»، على فرحتها بتبني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لها وإهدائها منحة دراسية كاملة طوال فترة دراستها الجامعية وحتى إنهاء الدراسات العليا وحصولها على درجة الدكتوراه.

ويأتي تبني سعاد مصطفى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرة «تكافؤ» التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى دعم وتبني طلاب الجامعات النابغين الغير قادرين وتشجيعهم على مواصلة التفوق والنجاح، من خلال منح دراسية طوال فترة دراستهم، فضلًا عن النهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب والطالبات على الابتكار والتفوق.

فكرة خرجت للنور

وقالت سعاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها فوجئت بمكالمة هاتفية من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمثلة في مؤسستي جمال الجارحي وصناع الخير، أبلغوها خلالها بتبنيها وإعطائها منحة دراسية طوال فترة دراستها الجامعية، وحتى حصولها على درجة الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن مساعدتها في تطوير اختراعها وخروجه للنور.

اخترعت ثلاجة متنقلة

وأشارت «سعاد» إلى أنّها كانت قد اخترعت ثلاجة متنقلة موفرة للطاقة وتعمل بالطاقة الشمسية، خلال دراستها في مرحلة التعليم الفني، موضحةً أنّها أنهت دراستها الفنية بتفوق وهي الآن طالبة بالفرقة الأولى بكلية هندسة الميكاترونيكس بجامعة مصر التكنولوجية الدولية، وهو التخصص الذي لطالما حلمت بدراسته، حيث تدرس فيه كهرباء، وميكانيكا، وذكاء اصطناعي، وبرمجة، والكترونيات، وتحكم، وهو ما سيفيدها في العديد من الأشياء خصوصًا في ابتكارها.

بارقة أمل انتشلتها من اليأس

وأوضحت زويل الفيوم، أنّها كانت تشعر باليأس خلال الفترة الماضية، بعدما فقدت الأمل في الوصول للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيصال اختراعها له، وأخيرًا تحققت دعواها، وانتشلتها المبادرة من اليأس التي كانت تعيشها، خصوصًا أنّها كانت قد قررت إيقاف كل ابتكاراتها والتخلي عن اختراعها بعدما يأست من وصوله للنور.

إشارة بأن الطريق صحيح

وأضافت أنّ تبنيها من التحالف الوطني بمثابة إشارة لها من الله بأنّها تسير على الطريق الصحيح، وأن تكمل مسيرتها دون كلل أو ملل، خصوصًا بعدما حصلت على دعم وتقدير لمجهودها وليس أي دعم بل إنه من الرئيس السيسي الذي تتخذه قدوةً لها.

الداعم الأكبر للشباب

ووجهت «سعاد» الشكر للرئيس السيسي على دعمها، مثلما يدعم الكثيرين من الشباب ويساندهم، فضلًا عن اهتمامه بتطوير الدولة وتوفير حياة كريمة للشعب من خلال المشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها قرى الريف المصري لأول مرة.