خبيرة تربوية: للأسرة دور مهم في غرس حب العلم لدى الأبناء

قالت الدكتورة حنان إسماعيل، أستاذ اقتصاديات التعليم، إنّ الأسرة كأول مؤسسة تربوية تستقبل الابن يبدأ من عندها غرس حب العلم والتعلم لدى الأبناء، مؤكدة أهمية دورها في نشر الوعي بفكرة الفهم وطلب العلم في حد ذاته بدلاً من الاهتمام بتحصيل درجات مرتفعة على حساب تلقي العلم.

«إسماعيل»: التوعية بأهمية العلم والتعليم تبدأ من الأسرة

وأضافت «إسماعيل» خلال استضافتها ببرنامج «الحوار الوطني» تقديم الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ «الأسرة هي النواة المجتمعية واللبنة الأولى لغرس القيم ومنها أنه لا يمكن أعيش الحياة بدون العلم والتوعية بأهمية العلم وضرورة استمرارية تلقيه وطلبه «من المهد إلى اللحد».

تغير ثقافة التعليم والتعلم

وتابعت أستاذ اقتصاديات التعليم، «لابد من تغير الكثير من المفاهيم وفكرة العلم في حد ذاته بدلاً من الحصول على «شهادة» حتى لو لم يعمل بها لأن سوق العمل يتطلب بجانب الشهادة مهارات معينة تؤهلك للالتحاق بوظيفة أو عمل.. الشهادة ليست مجرد سطر «بكالوريوس أو ليسانس فقط» وعلى الخريجين الاستعداد لسوق العمل فقبل التخرج لابد أن يمتلك سيرة ذاتية أو ما يعرف بالـ C.V والحصول على العديد من الدورات التدريبية خاصةً «الصيفية» التي تنظمها الجامعات.