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عاجل.. حسم صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي والإعلان رسميا خلال ساعات

كتب:

محمد عزالدين
01:06 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
إمام عاشور

إمام عاشور

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن صفقة انضمام لاعب الوسط الدولي المصري إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باتت محسومة بشكل نهائي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال «شوبير» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «إمام عاشور أهلاوي بنسبة 100%، والإعلان عن تلك الصفقة سيكون خلال أيام قليلة فقط».

وأضاف: «صفقة انضمام عاشور للنادي الأهلي محسومة بنسبة 100 %، وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة على تلك الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة».

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