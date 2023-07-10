مصرع 3 أشخاص بعد انقلاب سيارة نقل بهم في الشيخ زايد

لقي سائق وسيدتين مصرعهم، إثر انقلاب سيارة نقل بالشيخ زايد، ونقلت الجثامين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة نقل ومتوفين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

انفجار إطار السيارة

وبالانتقال والفحص حال سير سيارة نصف نقل يقودها سائق، 50 عاما، وبصحبته ربة منزل، 40 سنة، وأخرى 35 عاما، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها ووفاتهم في الحال، ونقلت الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.