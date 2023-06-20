تفاصيل الدورة الأولى لمعرض كتاب الطفل بمدينة الشيخ زايد

في إطار الاهتمام بتثقيف الطفل، أعلنت إدارة معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب تفاصيل الدورة الأولى لمعرض كتاب الطفل، والمقرر تنظيمها في الفترة بين 5 إلى 17 يوليو 2023، تحت شعار «أطفال زايد يقرأون في الصيف».

تشجيع الأطفال على القراءة

وأضاف محمود عبدالنبي مدير معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب لـ «الوطن»: «ننظم الدورة الأولى من معرض مدينة الشيخ زايد لكتاب الأطفال من أجل تشجيع الأطفال على القراءة، وتم اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، وذلك تقديرا لدوره الرائد في الكتابة للطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا».

برنامج معرض زايد للطفل

ويقام المعرض على مساحة 1600 مترا مربعا، بمساحة مخصصة لناشري كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى، وكذلك مسرح مخصص للأطفال، وأماكن للرسم، وورش الحكي، وتعليم الصلصال؛ وأنشطة مختلفة تبدأ ببرنامج صباحي من 11 حتى 4 عصرًا يوميًا، ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات المصاحبة لهذه الدورة الاستثنائية، بينها البرنامج المسائي لمعرض كتاب الطفل، والذي يستمر من الساعة السادسة حتى 11 مساءً، وندوات تثقيفية للأم والأسرة، كما يضم برنامج الدورة الأولى، لقاءات مع كتاب متخصصين في أدب الطفل، منهم سماح أبو بكر عزت، وسارة سيف، والدكتور محمد فتحي، كما تقام مسابقة يومية داخل أروقة المعرض للأطفال في الثامنة مساءً، وستكون جوائزها نقدية.

ويقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ وبمساهمة متميزة من جهاز مدينة الشيخ زايد ونادى الشيخ زايد.