إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالشيخ زايد

أُصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة بمحور الأوسطي في دائرة القسم، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير مباحث الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على محور الأوسطي ومصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

انقلاب سيارة

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه أثناء سير سيارة على محور الأوسطي القادم من الضبعة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة ما أدى إلى انقلابها وإصابة 10 أشخاص كانوا بصحبته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وغادروا بعد تحسّن حالتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.