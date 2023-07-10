استقرار أسعار العملات اليوم الإثنين 10-7-2023 في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 10-7-2023 في البنوك، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو نحو 33.68 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 33.84 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وشهدت الفترة الأخيرة استقرارا في أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 39.39 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 39.61 جنيه، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 99.42 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع لنحو 100.46 جنيه.

الدولار في البنوك المصرية

واستقر سعر الدولار في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع لنحو 30.84 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم حوالى 33.68 جنيه للبيع فيما بلغ سعر الشراء حوالى 33.84 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري لنحو 39.39 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع لنحو 39.61 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 33.42 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 100.46 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية سجل نحو 8.38 جنيه للشراء 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية عند 99.42 جنيه للشراء، و100.46 جنيه للبيع.