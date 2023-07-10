ضبط مواد غدائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك في الدقهلية

شنت رئاسة حي شرق مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على المخابز والمطاعم والسوبر ماركت والمحال التجارية، كما تم المرور على أفران الخبر والمطاحن والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمضارب، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بالمحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري.

حملة مكبرة على المنشآت الغذائية في الدقهلية

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن إعدام 35 زجاجه مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و6 كيلوجرامات جبنة رومي فاسدة، و11 كيلوجرام مخللات مختلفة الأنواع متغيرة الخواص، و7 كيلو لحوم فاسدة، وتم تحرير محضر واحد لعدم وجود شهادة صحية، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر وإعدامها.

ضبط الأسواق

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، استمرار الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التسعيرة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية بالمحال التجارية والمطاعم، للحفاظ على صحة المواطنين، مشددا على استمرار الحملات المكثفة والمراقبة على المنشآت الغذائية المختلفة في نطاق المحافظة.