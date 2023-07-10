أستاذ طرق: مصر لها ثقل كبير في حركة التجارة العالمية

أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف منذ توليه المسؤولية في عام 2014، إلى إعادة رسم خريطة الدولة مرة أخرى، وإعطائها مركزها الطبيعي في الريادة بمجالات كثيرة، أبرزها النقل.

تعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد

وأوضح خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية سعت خلال الـ10 سنوات إلى تعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد والمتميز، والذي يعتبر مركز ثقل كبير في حركة التجارة العالمية على مر التاريخ.

ضرورة الاستفادة من الموقع الفريد لمصر

وأضاف أستاذ الطرق: «كان لا بد من الاستفادة من الموقع الفريد لمصر، من خلال عدة محاور جرى العمل عليها في وقت متزامن، منها تطوير الموانئ، ومنظومة النقل بشكل كامل كالنقل البحري والنهري، والسكك الحديدية، والنقل الجوي مثل المطارات، والربط بين هذه المحاور مع بعضها لتعظيم الاستفادة من موقع مصر».

الدولة المصرية رصدت ميزانية تخطت الـ2 تريليون جنيه

وأشار إلى أن الدولة المصرية رصدت ميزانية تخطت الـ2 تريليون جنيه في مجال منظومة النقل بشكل عام، منها 115 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، بهدف زيادة حصة مصر من تجارة «الترانزيت»، موضحا أن موقع مصر الفريد، ما زال يفرض نفسه ولن يتأثر، سواء كان مجرى قناة السويس أو غيرها من النقاط المهمة التي تحتلها مصر في عملية النقل.