أستاذ هندسة الطرق: القطار الخفيف «LRT» سينقل أكثر من 350 ألف راكب يوميًا

قال الدكتور حسن المهدي أستاذ النقل والطرق بهندسة عين شمس، إن مشروع القطار الكهربائي يشمل «الخفيف LRT»، والسريع، موضحًا أن النوعين ضمن مشروعات القطارات الكهربائية التي تنفذها مصر، إذ أن القطار الكهربائي الخفيف «LRT» من المقرر أن يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وتجمعات عدلي منصور والسلام والعاشر من رمضان وبلبيس، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه بطول 70 كيلو، وتشغيله التجريبي ناجح جدًا، وسيكون له دورا كبيرا جدًا في نقل عدد كبير من مستخدمي وقاطني المدن الجديدة حيث سينقل 350 ألف راكب في اليوم.

محطات متعددة للقطار الكهربائي الخفيف «LRT» لتغطية المجتمعات العمرانية الجديدة

واضاف المهدي في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن محطات القطار الكهربائي الخفيف «LRT» مزودة بساحات انتظار، فيمكن لمالكي السيارات الخاصة إيقاف سياراتهم في ساحات الانتظار واستخدام القطار الكهربائي الخفيف، ومن المنتظر استكمال مراحله وصولًا للعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بالمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن بدر والروبيكي والشروق وغيرها، ومن الجهة الأخرى سيصل أيضًا بين محطة عدلي منصور ومدن العاشر من رمضان وبلبيس.

القطار السريع فائق السرعة ويستهدف ربط المحافظات

وتابع أستاذ النقل والطرق بهندسة عين شمس، أنه من المتوقع أن ينقل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» ما يجاوز 350 ألف راكب في اليوم، وهو رقم كبير جدًا، مشيدًا بجهود الدولة في توفير وسائل مواصلات متعددة بالمدن الجديدة، وهو يختلف عن القطار الكهربائي السريع الذي يستخدم لنقل الركاب والبضائع، وهو فائق السرعة ومن المخطط أن يربط بين محافظات الجمهورية كافة.