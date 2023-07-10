ناقد فني: أفلام موسم عيد الأضحى غلب عليها الطابع الكوميدي (فيديو)

قال الناقد الفني جمال عبد القادر، إن هناك عددا من الأفلام تم تأجيلها لموسم الصيف وهو الموسم الأهم سينمائياً في مصر من بينها فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وفيلم «ع الزيرو»، لمحمد رمضان ونيللي كريم وفيلم «وش في وش»، لمحمد ممدوح وفيلم «أبو نسب»، لمحمد عادل إمام.

أفلام عيد الأضحى غلب عليها الطابع الكوميدي

وأضاف عبد القادر في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن أفلام عيد الأضحى غلب عليها الطابع الكوميدي خاصة وأن جمهور العيد من فئة الشباب والمراهقين، وأن فيلم «بيت الروبي» هو الفيلم الأفضل على المستوى والنقدي والجماهيري في موسم العيد ويليه فيلم «تاج» لتامر حسني.

التجربة الكوميدية الأولى لأمير كرارة

وأكد الناقد الفني في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أن وقت طرح فيلم «مستر إكس»، ظلم الفيلم بسبب المنافسة مع ممثلين جماهيريين كتامر حسني وكريم عبد العزيز وأمير كرارة، وأن التجربة الكوميدية الأولى لأمير كرارة تعد تجربة ناجحة بشكل كبير.