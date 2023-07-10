10 حالات يمكن أن يخسر فيها الموظف عمله وفقًا للقانون.. أبرزها الغياب دون عذر

حدد قانون الخدمة المدنية، الشروط والضوابط التي من شأنها تنظيم العمل بين الموظف والمؤسسة لحفظ الحقوق ومعرفة الواجبات، إذ حدد 10 حالات من الممكن أن يخسر الموظف فيها عمله، من بينها الغياب 15 يومًا متتالية دون تقديم عذر مقبول، بالإضافة إلى التعرض لبعض الأحكام القضائية.

ومن الحالات التي ممكن أن يخسر فيها الموظف عمله وأقرها القانون، التالي:

1- إذا بلغ الموظف سن الستين مع مراعاة قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ولكن يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة للموظف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2- الاستقالة.

3- الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش.

4- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5- إذا انقطع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية، ولم يقدم خلال الـ15 يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6 - إذا انقطع الموظف عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة في السنة.

خسارة الوظيفة

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بدون ترخيص من الحكومة المصرية.

9- الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تكون مخلة بالشرف أو تفقده الثقة والاعتبار أو الأمانة.

10- الوفاة، في حالة وفاة الموظف يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة.