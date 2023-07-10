أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الدقهلية 2023، والمقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 15 يوليو الجاري، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، إذ يبدأ الصف الأولي والثاني الثانوي امتحانات هذا الدور بمادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الدقهلية 2023

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان، اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الدقهلية 2023 من قبل محافظة الدقهلية، وتستمر لمدة أسبوع للصفين، إذ يبدأ يوم السبت وينتهي يوم الخميس.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الدقهلية 2023

وأشار«شعبان» إلى أن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الاول الثانوي بالدقهلية تبدأ يوم السبت 15 يوليو لمدة أسبوع، كالآتي:

- يوم السبت 15 يوليو: مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات، من 9:00 حتى الساعة 12:00 ظهرا، والتربية الدينية من الساعة 12:15 إلى الساعة 1:45 لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 16 يوليو: مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف، من الساعة 9:00 إلى الساعه 10:30 صباحا، ومادة الفلسفة لمدة ساعة ونصف من الساعة 10:45 صباحا حتى الساعة 12:15 ظهرا.

- يوم الاثنين 17 يوليو: مادة الفيزياء ساعة ونصف من الساعة 9:00 إلى الساعة 10:30، ومادة الجغرافيا من الساعه 10:45 إلى الساعه 12:15 لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو: مادة الكيمياء من الساعة 9:00 للساعة 10:30 لمدة ساعة ونصف، ومادة التاريخ من الساعة 10:45 إلى الساعة 12:15 لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية الوطنية من الساعة 12:30 إلى الساعة 1:30 لمدة ساعة.

- يوم الأربعاء 19 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9:00 إلى الساعة 11:30 لمدة ساعتين ونصف، ومادة تكنولوجيا زراعة وصناعة وإدارة من الساعة 11:45 إلى الساعة 12:45 لمدة ساعة، ومادة تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر لمدة ساعة، من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00 ظهرا.

يوم الخميس 20 يوليو: مادة الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات والهندسة التحليلية) من الساعة 9:00 إلى الساعة 12:00، لمدة ثلاث ساعات، ومادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 12:15 إلى الساعة 1:45 ظهرا، لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي العام بالدقهلية

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي العام بالدقهلية يوم السبت 15 يوليو كالآتي:

- السبت 15 يوليو: مادة اللغة العربيه لمده ثلاث ساعات، من الساعة 9:00 إلى الساعة 12:00 ظهرا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12:15 إلى الساعة 1:45 لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 16 يوليو: مادة الرياضيات الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من الساعة 9:00 إلى الساعة 12:00، لمدة ثلاث ساعات، ومادة المواطنة وحقوق الإنسان من الساعة 12:15 إلى الساعة 1:45 لمدة ساعة ونصف.

- يوم الإثنين 17 يوليو: مادة الكيمياء من الساعة 9:00 إلى الساعة 11:00، لمدة ساعتين لشعبة العلمي، ومادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9:00 إلى الساعة 11:00، لمدة ساعتين لشعبة الأدبي، واللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11:15 إلى الساعة 12:45، لمدة ساعة ونصف للشعبة العامة.

- الثلاثاء 18 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9:00 إلى الساعة 12:00، لمدة ثلاث ساعات، والفيزياء من الساعة 12:15 إلى الساعة 2:15، ولمدة ساعتين، لشعبة العلمي، والتاريخ من الساعة 12:15 للساعة 2:15، لمدة ساعتين، لشعبة الأدبي.

- يوم الأربعاء 19 يوليو: مادة الأحياء لمدة ساعتين، من الساعة 9:00 إلى الساعة 11:00 لشعبة العلمي، ومادة الجغرافيا من الساعة 9:00 إلى الساعة 11:00 لمدة ساعتين لشعبة الأدبي، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:15 للساعة 12:00، لمدة 45 دقيقة.

- الخميس 20 يوليو: تطبيقات الرياضة من الساعة 9:00 إلى الساعة 11:30، لمدة ساعتين ونصف لشعبة العلمي، والفلسفة والمنطق من الساعة 9:00 للساعة 11:00، ولمدة ساعتين لشعبة الأدبي، وتكنولوجيا زراعة صناعة إدارة من الساعة 11:45 لمدة ساعة واحدة للشعبتين.